Украинцы считают, что борьба с коррупцией в стране не ведется - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сейчас в Украине для борьбы с коррупцией задействованы два новых правоохранительных органа - Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро. Корреспондент УНН решил спросить у киевлян и гостей столицы, видят ли они результаты работы этих структур и могут ли назвать хотя бы несколько имен наказанных коррупционеров.
По результатам опроса, большинство украинцев считают, что борьба с коррупцией и коррупционерами в Украине фактически не ведется.
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"Я жительница Днепра, и я не видела, чтобы там велась борьба с коррупцией. Я часто сталкиваюсь с этим и вижу, что абсолютно никаких мер не принимают против этого. Коррупционеры как были, так по сей день и остаются на своих должностях. И в медицинской сфере, и в сфере образования коррупция процветает", - рассказала Елена.
Те же украинцы, которые считают, что в государстве применяются меры против коррупционеров, назвать ни одного наказанного не смогли.
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"Фамилии не назову, это наверное какие-то судьи и политики, но их только показательно якобы ловят, а потом отпускают", - рассказала киевлянка Жанна.
Как сообщал УНН, по состоянию на 15 сентября детективы НАБУ расследовали 206 производств.
По словам посла ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, борьба с коррупцией в Украине является вопросом десятилетий.