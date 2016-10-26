Украинцы считают, что борьба с коррупцией в стране не ведется - опрос

По результатам опроса, большинство украинцев считают, что борьба с коррупцией и коррупционерами в Украине фактически не ведется.

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"Я жительница Днепра, и я не видела, чтобы там велась борьба с коррупцией. Я часто сталкиваюсь с этим и вижу, что абсолютно никаких мер не принимают против этого. Коррупционеры как были, так по сей день и остаются на своих должностях. И в медицинской сфере, и в сфере образования коррупция процветает", - рассказала Елена.

Те же украинцы, которые считают, что в государстве применяются меры против коррупционеров, назвать ни одного наказанного не смогли.

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"Фамилии не назову, это наверное какие-то судьи и политики, но их только показательно якобы ловят, а потом отпускают", - рассказала киевлянка Жанна.

Как сообщал УНН, по состоянию на 15 сентября детективы НАБУ расследовали 206 производств.

По словам посла ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, борьба с коррупцией в Украине является вопросом десятилетий.