Українці втратили почуття відповідальності за своє здоров'я – НАМН
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Одна із найважливіших проблем, що існують сьогодні у суспільстві полягає у відсутності турботи про стан свого здоров'я. Таку думку у коментарі УНН висловив доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України Василь Нетяженко.
"Ми втратили розуміння пацієнта про турботу за своє здоров'я і про відповідальність за своє здоров'я. І це є одна із найважливіших проблем, яка існує у нашому суспільстві. Надія на те, що держава буде повністю відповідати за здоров'я населення – вона не зовсім вірна. Є матеріал який зараз розробили ВООЗ для країн, які мають проблеми у економіці. І вони виділили основні напрямки, серед яких – це освіта пацієнтів і освіта лікарів. І ще одне – це профілактичні заходи по медицині.
І третій шлях – це вибір медикаментозних засобів, які є ефективними і не дорогими. І це фактично те, про що ми самі добре знаємо, але про що забуваємо", - розповів він.
В.Нетяженко також відзначив, що в країні є нагальна потреба у популяризації серед населення здорового способу життя. Адже саме через неосвіченість близько 80% звертаються до лікаря запізно.
"Наш пацієнт не звертається за допомогою до лікарів з профілактичною метою. Не звертається навіть тоді, коли у нього виникають перші ознаки серцево-судинних небажаних подій. Такі, як інфаркт чи інсульт. Наш пацієнт довготривало не телефонує на швидку допомогу, не звертається до лікарів і ми маємо колосальну проблему у цьому плані. Сьогодні біля 80% наших пацієнтів дзвонять до лікарів практично через добу, або через 12 годин від початку наявності тих чи інших симптомів.
Це все тому, що така освіта пацієнтів, освіта лікарів. Інформація повинна бути постійна. Позиція пацієнта має бути активна. Тоді можна уникнути багатьох проблем", - наголосив він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, в Україні потрібно створити систему заходів профілактики захворювань.
Він переконаний, така система профілактики має ґрунтуватися на досвіді іноземних країн.