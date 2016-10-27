Украинцы потеряли чувство ответственности за свое здоровье - НАМН

"Мы потеряли понимание пациента о заботе о своем здоровье и об ответственности за свое здоровье. И это одна из важнейших проблем, которая существует в нашем обществе. Надежда на то, что государство будет полностью отвечать за здоровье населения - она не совсем верна. Есть материал, который сейчас разработали ВОЗ для стран, имеющих проблемы в экономике. и они выделили основные направления, среди которых - это образование пациентов и образование врачей. и еще одно - это профилактические меры по медицине.

И третий путь - это выбор медикаментозных средств, которые являются эффективными и не дорогими. И это фактически то, о чем мы сами хорошо знаем, но о чем забываем", - рассказал он.

В.Нетяженко также отметил, что в стране есть необходимость в популяризации среди населения здорового образа жизни. Ведь именно из-за необразованности около 80% обращаются к врачу слишком поздно.

"Наш пациент не обращается за помощью к врачам с профилактической целью. Не обращаются даже тогда, когда у него возникают первые признаки сердечно-сосудистых нежелательных событий. Такие, как инфаркт или инсульт. Наш пациент длительно не звонит в скорую помощь, не обращается к врачам и мы имеем колоссальную проблему в этом плане. Сегодня около 80% наших пациентов звонят к врачам практически через сутки или через 12 часов от начала наличия тех или иных симптомов.

Это все потому, что такое образование пациентов, образование врачей. Информация должна быть постоянна. Позиция пациента должна быть активна. Тогда можно избежать многих проблем", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, в Украине нужно создать систему мер профилактики заболеваний.

Он убежден, такая система профилактики должна основываться на опыте зарубежных стран.