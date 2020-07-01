Українці відсьогодні можуть самостійно обирати постачальника газу

"Регулятор оновив правила постачання газу, щоб з 1 липня спростити процедуру зміни постачальника газу для побутових споживачів. Це сміливий, але необхідний крок для запуску роздрібного ринку газу… З новими правилами ви зможете змінити постачальника хоч за три дні. З липня споживач газу зможе змінювати постачальника буквально в один клік: потрібно відправити новому постачальнику заяву-приєднання. Все інше за вас зробить новий постачальник за допомогою сучасних інформаційних технологій. Саме для цього регулятор дає час до 1 липня — щоб оператор ГТС налаштував роботу своєї інформаційної платформи", - зазначив Коболєв.

Нагадаємо, у червні 2020 року оптова ціна на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів знизилась до 2,14 грн за кубометр. Це на 6% менше у порівнянні з травнем 2020 року.