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Украинцы с сегодняшнего дня могут самостоятельно выбирать поставщика газа

Украинцы с сегодняшнего дня могут самостоятельно выбирать поставщика газа

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. С 1 июля украинцы могут самостоятельно выбирать поставщика газа, для этого нужно отправить новому поставщику заявление-присоединение. Об этом на своей странице в Facebook заявил ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНН.

"Регулятор обновил правила поставки газа, чтобы с 1 июля упростить процедуру смены поставщика газа для бытовых потребителей. Это смелый, но необходимый шаг для запуска розничного рынка газа... С новым правилам вы сможете сменить поставщика хоть за три дня. С июля потребитель газа сможет изменять поставщика буквально в один клик: нужно отправить новому поставщику заявление-присоединение. Все остальное за вас сделает новый поставщик с помощью современных информационных технологий. Именно для этого регулятор дает время до 1 июля - чтобы оператор ГТС настроил работу своей информационной платформы", - отметил Коболев.

Напомним, в июне 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей снизилась до 2,14 грн за кубометр. Это на 6% меньше по сравнению с маем 2020 года.

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