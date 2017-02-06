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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Українці вибороли три медалі на Континентальному Кубку з дзюдо

Київ • УНН

 • 7855 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. З двома “срібними” та однією бронзовою медалями представники України завершили виступи “жовто-блакитної” збірної на відкритих Континентальних Кубках в Одівелаші (Португалії) та Болгарії, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Федерації дзюдо України у Facebook.

Українці вибороли три медалі на Континентальному Кубку з дзюдо

Срібні медалі завоювали Кеджау Ньябалі (90 кг, Київ) та Анастасія Турчин (78 кг, Волинська область), бронзова нагорода — в активі Артема Хомули (73 кг, Сумська область).

Варто відзначити також п’яте місце — у Геворга Хачатряна (66 кг, Дніпропетровська) та дебютанта змагань подібного рівня Олександра Кошляка (73 кг, Дніпропетровська), на сьому місці завершила турнір Єлизавета Каланіна (+78 кг, Полтавська).

Додамо, що оцінку 7,4 бали отримав українець Віталій Суліма за суддівство чоловічого турніру в Одівелаші.

Українські Національні Новини

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