Українці вибороли три медалі на Континентальному Кубку з дзюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. З двома “срібними” та однією бронзовою медалями представники України завершили виступи “жовто-блакитної” збірної на відкритих Континентальних Кубках в Одівелаші (Португалії) та Болгарії, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Федерації дзюдо України у Facebook.
Срібні медалі завоювали Кеджау Ньябалі (90 кг, Київ) та Анастасія Турчин (78 кг, Волинська область), бронзова нагорода — в активі Артема Хомули (73 кг, Сумська область).
Варто відзначити також п’яте місце — у Геворга Хачатряна (66 кг, Дніпропетровська) та дебютанта змагань подібного рівня Олександра Кошляка (73 кг, Дніпропетровська), на сьому місці завершила турнір Єлизавета Каланіна (+78 кг, Полтавська).
Додамо, що оцінку 7,4 бали отримав українець Віталій Суліма за суддівство чоловічого турніру в Одівелаші.