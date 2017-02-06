Украинцы завоевали три медали на Континентальном Кубке по дзюдо

Серебряные медали завоевали Кеджау Ньябали (90 кг, Киев) и Анастасия Турчин (78 кг, Волынская область), бронзовая награда - в активе Артема Хомулы (73 кг, Сумская область).

Стоит отметить также пятое место - в Геворга Хачатряна (66 кг, Днепропетровская область) и дебютанта соревнований подобного уровня Александра Кошляки (73 кг, Днепропетровская область), на седьмом месте завершила турнир Елизавета Каланина (+78 кг, Полтавская область).

Добавим, что оценку 7,4 балла получил украинец Виталий Сулима за судейство мужского турнира в Одивелаш.