Украинцы завоевали три медали на Континентальном Кубке по дзюдо
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. С двумя "серебряными" и одной бронзовой медалями представители Украины завершили выступления "желто-голубой" сборной на открытых континентальных Кубках в Одивелаш (Португалии) и Болгарии, сообщает УНН со ссылкой на страницу Федерации дзюдо Украины в Facebook.
Серебряные медали завоевали Кеджау Ньябали (90 кг, Киев) и Анастасия Турчин (78 кг, Волынская область), бронзовая награда - в активе Артема Хомулы (73 кг, Сумская область).
Стоит отметить также пятое место - в Геворга Хачатряна (66 кг, Днепропетровская область) и дебютанта соревнований подобного уровня Александра Кошляки (73 кг, Днепропетровская область), на седьмом месте завершила турнир Елизавета Каланина (+78 кг, Полтавская область).
Добавим, что оценку 7,4 балла получил украинец Виталий Сулима за судейство мужского турнира в Одивелаш.