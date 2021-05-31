Українці вибороли низку нагород на юніорському чемпіонаті світу з важкої атлетики

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Титул абсолютної чемпіонки виборола Каміла Конотоп. Українці не було рівних на змаганнях у ваговій категорії до 55 кг. Окрім нагород в активі Конотоп також і новий рекорд світу серед юніорів – 212 кг.

Ще один рекорд змагань належить також нашому співвітчизнику Богдану Гозі (109 кг), який здобув срібні нагороди за сумою двоборства і у поштовху та був кращим у ривку, встановивши рекорд світу серед юніорів - 189 кг.

Срібну нагороду у поштовху серед спортсменів вагової категорії 81 кг приніс і виступ Максима Москвіна.

Бронзовими призерами змагань за сумою двоборства стали Олег Ніколаєнко (89 кг) та Ілля Москаленко (96 кг). Окрім того, хлопці додали ще дві малі золоті нагороди до скарбнички збірної – Ніколаєнко в ривку, а Москаленко у поштовху.

Нагадаємо

Збірна України виграла медальний залік ЧЄ з важкої атлетики, який пройшов у Москві.