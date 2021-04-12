Тріумфували у Москві: збірна України виграла медальний залік ЧЄ з важкої атлетики

Деталі

В офіційний залік йшли тільки великі медалі (загальний результат + ривок + поштовх). В активі “жовто-блакитних” шість медалей серед яких чотири “золоті” і по одній “срібній” та “бронзовій”.

Україні перемогу принесли: Дмитро Чумак, Ірина Деха, Каміла Конотоп і Аліна Марущак. На рахунку Анастасії Лисенко “срібло”, у Дмитра Вороновського “бронза”.

Окрім того, в України 17 малих подіумів (10 золотих нагород, 3 “срібних” і 4 “бронзових”).

Варто відзначити, що другу сходинку в обох заліках посіла Болгарія, а третю — Вірменія.

Варто нагадати

Український важкоатлет став дворазовим чемпіоном Європи через дискваліфікацію росіянина.