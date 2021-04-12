Торжествовали в Москве: сборная Украины выиграла медальный зачет ЧЕ по тяжелой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Сборная Украины по тяжелой атлетике заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы, который прошел в Москве, информирует УНН со ссылкой на "Tribuna.com".
Детали
В официальный зачет шли только крупные медали (общий результат + рывок + толчок). В активе “желто-синих” шесть медалей среди которых четыре “золотые” и по одной “серебряной” и “бронзовой”.
Украина победу принесли Дмитрий Чумак, Ирина Деха, Камила Конотоп и Алина Марущак. На счету Анастасии Лысенко “серебро”, у Дмитрия Вороновского “бронза”.
Кроме того, в Украине 17 малых подиумов (10 золотых наград, 3 “серебряных” и 4 “бронзовых”).
Стоит отметить, что второе место в обоих зачетах заняла Болгария, а третью — Армения.
Стоит напомнить
Украинский тяжеловес стал двукратным чемпионом Европы из-за дисквалификации россиянина.