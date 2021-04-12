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Торжествовали в Москве: сборная Украины выиграла медальный зачет ЧЕ по тяжелой атлетике

Торжествовали в Москве: сборная Украины выиграла медальный зачет ЧЕ по тяжелой атлетике

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Сборная Украины по тяжелой атлетике заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы, который прошел в Москве, информирует УНН со ссылкой на "Tribuna.com".

Детали

В официальный зачет шли только крупные медали (общий результат + рывок + толчок). В активе “желто-синих” шесть медалей среди которых четыре “золотые” и по одной “серебряной” и “бронзовой”.

Украина победу принесли Дмитрий Чумак, Ирина Деха, Камила Конотоп и Алина Марущак. На счету Анастасии Лысенко “серебро”, у Дмитрия Вороновского “бронза”.

Кроме того, в Украине 17 малых подиумов (10 золотых наград, 3 “серебряных” и 4 “бронзовых”).

Стоит отметить, что второе место в обоих зачетах заняла Болгария, а третью — Армения.

Стоит напомнить

Украинский тяжеловес стал двукратным чемпионом Европы из-за дисквалификации россиянина.

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