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Украинцы завоевали ряд наград на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике

Киев • УНН

 • 13088 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. По итогам юниорского мирового первенства по тяжелой атлетике, который завершился в Ташкенте, спортсмены сборной Украины завоевали 11 наград, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Украинцы завоевали ряд наград на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике

Детали

Титул абсолютной чемпионки завоевала Камила Конотоп. Украинцы не было равных на соревнованиях в весовой категории до 55 кг. Кроме наград в активе Конотоп также и новый рекорд мира среди юниоров - 212 кг.

Еще один рекорд соревнований принадлежит также нашему соотечественнику Богдану Гоге (109 кг), получивший серебряные награды по сумме двоеборья и в толчке и был лучшим в рывке, установив рекорд мира среди юниоров - 189 кг.

Серебряную награду в толчке среди спортсменов весовой категории 81 кг принес и выступление Максима Москвина.

Бронзовыми призерами соревнований по сумме двоеборья стали Олег Николаенко (89 кг) и Илья Москаленко (96 кг). Кроме того, ребята добавили еще две малые золотые награды в копилку сборной - Николаенко в рывке, а Москаленко в толчке.

Напомним

Сборная Украины выиграла медальный зачет ЧЕ по тяжелой атлетике, который прошел в Москве.

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