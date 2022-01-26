Українці вибороли низку медалей чемпіонату світу з біатлону серед паралімпійців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Українські паралімпійці яскраво виступили на важливому старті сезону 2021/2022 — чемпіонаті світу з зимових видів спорту 2021 у Ліллехаммері (Норвегія), повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Деталі
Національна паралімпійська збірна команда змогла вибороти 21 високу нагороду - 6 "золотих", 6 "срібних", 9 бронзових медалей та 2-ге загальнокомандне місце.
У змаганнях взяли участь спортсмени з 24 країн світу. Команду України представили 25 спортсменів з інвалідністю. 9 спортсменів - вибороли високі нагороди чемпіонату світу, 5 із них – у тім числі "золоті".
Найяскравіше від команди України виступила Ляшенко Людмила (Харківська обл.), яка здобула 3 "золоті" (в тім числі – 1 в естафеті) , 1 "срібну" та 3 бронзові нагороди.
Яскраво виступили від команди України також: Кононова Олександра та Радь Тарас – 1 "золото", 1 "срібло" та 1 "бронза", Баль Павло – 2 золоті нагороди, Буй Ірина – 1 "золото", 1 "срібло".
Доповнення
На українських паралімпійців очікує ще один старт – Кубок світу з лижних перегонів та біатлону у Швеції - з 28 січня до 1 лютого.