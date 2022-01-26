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Шахед-136

Українці вибороли низку медалей чемпіонату світу з біатлону серед паралімпійців

Українці вибороли низку медалей чемпіонату світу з біатлону серед паралімпійців

Київ • УНН

 • 23808 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Українські паралімпійці яскраво виступили на важливому старті сезону 2021/2022 — чемпіонаті світу з зимових видів спорту 2021 у Ліллехаммері (Норвегія), повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Деталі

Національна паралімпійська збірна команда змогла вибороти 21 високу нагороду   - 6 "золотих", 6 "срібних", 9 бронзових медалей  та 2-ге загальнокомандне місце.

У змаганнях взяли участь спортсмени з 24 країн світу. Команду України представили 25 спортсменів з інвалідністю.  9 спортсменів  - вибороли високі нагороди чемпіонату світу, 5 із них – у тім числі "золоті".

Найяскравіше  від команди України виступила Ляшенко Людмила (Харківська обл.), яка здобула 3 "золоті" (в тім числі – 1 в естафеті) , 1 "срібну" та 3 бронзові нагороди.

Яскраво виступили від команди України також:  Кононова Олександра та Радь Тарас – 1 "золото", 1 "срібло" та 1 "бронза", Баль Павло – 2 золоті нагороди,  Буй Ірина – 1 "золото", 1 "срібло".

Доповнення

На українських паралімпійців очікує ще один старт – Кубок світу з лижних перегонів та біатлону у Швеції -  з 28 січня до 1 лютого.

Українські Національні Новини

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