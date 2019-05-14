Українці цього року взяли майже 600 млн грн "теплих кредитів"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Вже майже 600 млн грн "теплих кредитів" отримали українці у цьому році. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держенергоефективності.
"Загалом у 2019 році понад 47 тис. родин вже отримали в банках близько 600 млн грн "теплих кредитів", - вказали в агентстві.
Зокрема, минулого тижня українські родини залучили близько 50 млн грн "теплих кредитів" для термомодернізації будинків, зокрема:
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- 33 млн грн – на утеплення приватних будинків;
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- понад 15 млн грн – для ОСББ;
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- майже 2 млн грн – на твердопаливні котли.
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Голова Держенергоефективності Сергій Савчук звернув увагу, що це вже більша частина від усього прогнозованого обсягу кредитування у цьому році – 1,1 млрд грн "теплих кредитів", за наявного бюджетного фінансування обсягом 400 млн гривень.
Додаткову компенсацію надає місцева влада. На сьогодні виділено 140 млн грн із місцевих бюджетів на співфінансування "теплих кредитів".
Як повідомляв УНН, на утеплення українських багатоповерхівок потрібно 50 млрд євро.