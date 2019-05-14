Украинцы в этом году взяли почти 600 млн грн "теплых кредитов"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Уже почти 600 млн грн "теплых кредитов" получили украинцы в этом году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности.
"Всего в 2019 году более 47 тыс. семей уже получили в банках около 600 млн грн "теплых кредитов", - указали в агентстве.
В частности, на прошлой неделе украинские семьи привлекли около 50 млн грн "теплых кредитов" для термомодернизации домов, в частности:
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- 33 млн грн - на утепление частных домов;
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- более 15 млн грн - для ОСМД;
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- почти 2 млн грн - на твердотопливные котлы.
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Глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук обратил внимание, что это уже большая часть от всего прогнозируемого объема кредитования в этом году - 1,1 млрд грн "теплых кредитов", при существующем бюджетном финансировании в размере 400 млн гривен.
Дополнительную компенсацию предоставляет местная власть. На сегодня выделено 140 млн грн из местных бюджетов на софинансирование "теплых кредитов".
Как сообщал УНН, на утепление украинских многоэтажек нужно 50 млрд евро.