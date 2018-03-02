Українці стали пити більше вина - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Вина користуються все більшою популярністю серед українців. Про це розповів президент Асоціації сомельє України Дмитро Сидоренко, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
"Зараз, за моїми спостереженнями, Україна п'є все більше вина, а не горілки. Тобто міцні напої, звичайно, складають більшість ринку, але тенденція до змін намітилася. Це добре видно за асортиментом деяких виробників алкоголю: починали з міцних напоїв, потім стали робити ще і вино", - розповів він.
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Експерт зазначив, що своєрідним поштовхом до розвитку виноробства в південних областях України стала анексія Криму.
"Але, на жаль, українська держава не дає розвиватися приватним виноробам, які могли б створювати дійсно хороший, крафтовий продукт за світовими мірками", - додав він.
Як повідомляв УНН, минулого року провідні виноробні країни світу - такі як Італія, Іспанія, Франція через несприятливі погодні умови зібрали рекордно низький урожай винограду.
За словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, це відіб'ється на вартості європейського вина. І на тлі зростання цін на продукцію від ТОП-3 світових експортерів, відкривається "вікно можливостей" для нарощування експорту вина таким країнам, як Грузія, Молдова і Україна.
Вже сьогодні його прогнози підтвердилися - за підсумками минулого року, Україна практично вдвічі наростила експорт вина в країни ЄС.