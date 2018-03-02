Украинцы стали пить больше вина - эксперт

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Вина пользуются все большей популярностью среди украинцев. Об этом рассказал президент Ассоциации сомелье Украины Дмитрий Сидоренко, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

“Сейчас, по моим наблюдениям, Украина пьет все больше вина, а не водки. То есть крепкие напитки, конечно, составляют большинство рынка, но тенденция к изменениям наметилась. Это хорошо видно по ассортименту некоторых производителей алкоголя: начинали с крепких напитков, потом стали делать еще и вино”, — рассказал он.

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Эксперт отметил, что своеобразным толчком к развитию виноделия в южных областях Украины стала аннексия Крыма.

“Но, к сожалению, украинское государство не дает развиваться частным виноделам, которые могли бы создавать действительно хороший, крафтовый продукт по мировым меркам”, — добавил он.

Как сообщал УНН, в прошлом году ведущие винодельческие страны мира, такие как Италия, Испания, Франция, из-за неблагоприятных погодных условий собрали рекордно низкий урожай винограда.

По словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, это отразится на стоимости европейского вина. И на фоне роста цен на продукцию от ТОП-3 мировых экспортеров, открывается “окно возможностей” для наращивания экспорта вина таким странам, как Грузия, Молдова и Украина.

Уже сегодня его прогнозы подтвердились — по итогам прошлого года Украина практически вдвое нарастила экспорт вина в страны ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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