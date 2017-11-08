Українці стали більше пити кави
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Український ринок кави продемонстрував зростання продажів на 3% у натуральному вираженні. Про це свідчать дані рітейл-аудиту Nielsen, передає УНН.
Так, згідно даних аудиту, період з вересня 2016 року по серпень 2017-го, у порівнянні з аналогічним періодом роком раніше, український ринок кави продемонстрував зростання продажів на 3% в натуральному вираженні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пасажири "Інтерсіті" випили близько мільйона чашок кави WOG
При чому, в аналогічний період в 2016 році в порівнянні з 2015 роком продажі демонстрували падіння на 8%.
Зазначається, що найбільший внесок в покращення динаміки категорії кави вніс сегмент натуральної кави (меленої і в зернах) і кава-мікси. Значно впали продажі сегменту "кавові суміші".
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на думку вчених, люди, які регулярно п'ють каву мають "чисті" артерії.
Також нагадаємо, 28 різних кавових напоїв пропонує своїм клієнтам компанія WOG.