Украинцы стали больше пить кофе

Так, по данным аудита, период с сентября 2016 года по август 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, украинский рынок кофе продемонстрировал рост продаж на 3% в натуральном выражении.

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Причем, в аналогичный период в 2016 году по сравнению с 2015 годом продажи демонстрировали падение на 8%.

Отмечается, что наибольший вклад в улучшение динамики категории кофе внес сегмент натурального кофе (молотого и в зернах) и кофе-миксы. Значительно упали продажи сегмента "кофейные смеси".

Напомним, как сообщал УНН, по мнению ученых, люди, которые регулярно пьют кофе имеют "чистые" артерии.

Также напомним, 28 различных кофейных напитков предлагает своим клиентам компания WOG.