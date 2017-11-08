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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 82493 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Украинцы стали больше пить кофе

Украинцы стали больше пить кофе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украинский рынок кофе продемонстрировал рост продаж на 3% в натуральном выражении. Об этом свидетельствуют данные ритейл-аудита Nielsen, передает УНН.

Так, по данным аудита, период с сентября 2016 года по август 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, украинский рынок кофе продемонстрировал рост продаж на 3% в натуральном выражении.

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Причем, в аналогичный период в 2016 году по сравнению с 2015 годом продажи демонстрировали падение на 8%.

Отмечается, что наибольший вклад в улучшение динамики категории кофе внес сегмент натурального кофе (молотого и в зернах) и кофе-миксы. Значительно упали продажи сегмента "кофейные смеси".

Напомним, как сообщал УНН, по мнению ученых, люди, которые регулярно пьют кофе имеют "чистые" артерии.

Также напомним, 28 различных кофейных напитков предлагает своим клиентам компания WOG.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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