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Українці про відпустку головсанлікаря Ляшка: бо коронавірус тільки для народу, а не для небожителів

Українці про відпустку головсанлікаря Ляшка: бо коронавірус тільки для народу, а не для небожителів

Київ • УНН

 • 21606 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Українці обурені таємною відпусткою головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, яку той взяв у період загострення епідеміологічної ситуації із "ковід" у країні. Про це, зокрема, свідчить дискусії та обговорення, які розгорнулися у соціальних мережах, передає УНН.

Так, користувачі соцмережі Facebook дорікають Ляшку, що час для відпустки він обрав ненайкращий.

"Вчасно. Молодець", - пише, іронізуючи Олексій Дерев'янко.

Крім того, українці певні, що такий крок з боку Ляшка говорить про його безвідповідальність.

"Та йому все одно", - коментує Ігор Шкрумеда.

"Думає, що можна ще придумати", - додає Сергій Саврій.

"Бо коронавірус тільки для народу, а для небожителів – все і всьо", - зазначає Дарія Заячкевич.

Користувачі соцмереж нагадали Ляшку, що він - головний санітарний лікар, а в Україні сьогодні надскладна епідеміологічна ситуація.

"Для таких людей за відпустку і за сім'ю треба забути... Затомився", - пише користувач соцмережі Facebook Tetyana Austin.

"У той же час, як КМУ переходить на посилений режим роботи. Хто підписував представлення Ляшку на заслуженого лікаря?" - запитує Ігор Горбасенко.

"Дуже змучався, лікуючи українців своїми брехнями", - вважає Марія Мартинець.

Нагадаємо, учора стало відомо, про те, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко перебуває у відпустці.

Також нагадаємо, що учора через погіршення епідситуації в Україні, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, на якому обговорили питання зміни стратегії боротьби з коронавірусом. 

Сьогодні ж, Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав посилити контроль за правилами безпеки щодо запобігання поширення COVID-19, оскільки очікувана восени "друга хвиля" поширення хвороби, схоже, що почалася вже. 

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