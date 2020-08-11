Українці про відпустку головсанлікаря Ляшка: бо коронавірус тільки для народу, а не для небожителів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Українці обурені таємною відпусткою головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, яку той взяв у період загострення епідеміологічної ситуації із "ковід" у країні. Про це, зокрема, свідчить дискусії та обговорення, які розгорнулися у соціальних мережах, передає УНН.
Так, користувачі соцмережі Facebook дорікають Ляшку, що час для відпустки він обрав ненайкращий.
"Вчасно. Молодець", - пише, іронізуючи Олексій Дерев'янко.
Крім того, українці певні, що такий крок з боку Ляшка говорить про його безвідповідальність.
"Та йому все одно", - коментує Ігор Шкрумеда.
"Думає, що можна ще придумати", - додає Сергій Саврій.
"Бо коронавірус тільки для народу, а для небожителів – все і всьо", - зазначає Дарія Заячкевич.
Користувачі соцмереж нагадали Ляшку, що він - головний санітарний лікар, а в Україні сьогодні надскладна епідеміологічна ситуація.
"Для таких людей за відпустку і за сім'ю треба забути... Затомився", - пише користувач соцмережі Facebook Tetyana Austin.
"У той же час, як КМУ переходить на посилений режим роботи. Хто підписував представлення Ляшку на заслуженого лікаря?" - запитує Ігор Горбасенко.
"Дуже змучався, лікуючи українців своїми брехнями", - вважає Марія Мартинець.
Нагадаємо, учора стало відомо, про те, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко перебуває у відпустці.
Також нагадаємо, що учора через погіршення епідситуації в Україні, відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, на якому обговорили питання зміни стратегії боротьби з коронавірусом.
Сьогодні ж, Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав посилити контроль за правилами безпеки щодо запобігання поширення COVID-19, оскільки очікувана восени "друга хвиля" поширення хвороби, схоже, що почалася вже.