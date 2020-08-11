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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88073 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102731 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128051 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108024 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128310 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101444 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102227 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104080 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Украинцы об отпуске главсанврача Ляшко: потому что коронавирус только для народа, а не для небожителей

Украинцы об отпуске главсанврача Ляшко: потому что коронавирус только для народа, а не для небожителей

Киев  •  УНН

 • 21604 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Украинцы возмущены тайным отпуском главного санитарного врача Виктора Ляшко, которую тот взял в период обострения эпидемиологической ситуации с "ковид" в стране. Об этом в частности свидетельствует дискуссии и обсуждения, которые развернулись в социальных сетях, передает УНН.

Так, пользователи соцсети Facebook упрекают Ляшко, что время для отпуска он выбрал не самое лучшее.

"Вовремя. Молодец", - пишет, иронизируя Алексей Деревянко.

Кроме того, украинцы уверены, что такой шаг со стороны Ляшко говорит о его безответственности.

"Но ему все равно", - комментирует Игорь Шкрумеда.

"Думает, что можно еще придумать", - добавляет Сергей Саврий.

"Потому что коронавирус только для народа, а для небожителей - все и всё", - отмечает Дарья Заячкевич.

Пользователи соцсетей напомнили Ляшко, что он - главный санитарный врач, а в Украине сегодня сложнейшая эпидемиологическая ситуация.

"Для таких людей об отпуске и о семье надо забыть... Утомился", - пишет пользователь соцсети Facebook Tetyana Austin.

"В то же время, как КМУ переходит на усиленный режим работы. Кто подписывал представление Ляшко на заслуженного врача?" - спрашивает Игорь Горбасенко.

"Очень замучался, излечивая украинцев своей ложью", - считает Мария Мартынец.

Напомним, вчера стало известно о том, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко находится в отпуске.

Также напомним, что вчера из-за ухудшения эпидситуации в Украине, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором обсудили вопросы изменения стратегии борьбы с коронавирусом.

Сегодня же, Министр здравоохранения Максим Степанов призвал усилить контроль за правилами безопасности по предотвращению распространения COVID-19, поскольку ожидаемая осенью "вторая волна" распространения болезни, похоже, что началась уже.

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