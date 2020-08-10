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Через погіршення епідситуації комісія ТЕБ та НС працюватиме щодня - Шмигаль

Через погіршення епідситуації комісія ТЕБ та НС працюватиме щодня - Шмигаль

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Позачергове засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС, на якому обговорили питання зміни стратегії боротьби з коронавірусом, відбулося сьогодні. Через погіршення епідемічної ситуації в країні Комісія збиратиметься щодня та посилить заходи контролю за дотриманням карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.

“Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС. Обговорювалися, зокрема, питання зміни стратегії боротьби з COVID-19, збільшення тестування населення, посилення контролю за дотриманням умов самоізоляції та відслідковування можливих контактів”, — йдеться у повідомленні.

За словами Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, "у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації уряд запроваджує щоденну роботу державної комісії ТЕБ та НС та посилює заходи контролю за дотриманням правил карантину". Він додав, що до 15 вересня 2020 року кількість щоденних ПЛР-тестувань має збільшитися до 30 тисяч. Також має бути запроваджена категоризація осіб, що тестуються.

“Нам потрібно обов’язково окремо маркувати тести представників Нацполіції, лікарів, учителів та деяких інших категорій працівників. Так ми зможемо отримати більш детальну статистику та розуміння, в яких категоріях хвороба поширюється швидше”, — зазначив очільник уряду.

Окрім того, ще одним завданням уряду визначено удосконалення так званої системи “виявлення-тестування-ізоляція-контакти”. Зокрема, створення системи відслідковування контактних осіб шляхом опитування.

“В середньому, на кожен випадок ми маємо по 4-5 контактних осіб. Важливо, щоб усі без винятку люди, які є контактними, перебували на самоізоляції згідно з встановленими правилами через використання додатку “Дій вдома”, — підкреслив очільник МОЗ Максим Степанов.

За результатами позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС Шмигаль доручив:

  • опрацювати механізм відрядження епідеміологів Держпродспоживслужби до лабораторних центрів МОЗ для проведення епідемічних розслідувань;
  • керівникам ОДА і МОЗ активізувати роботу щодо збільшення кількості ліжкомісць із підведеним киснем у лікарнях другої хвилі приймання хворих на COVID-19. Зараз у таких лікарнях наявно 10,3 тис. ліжкомісць, а також 1442 апарати штучної вентиляції легень;
  • Національній поліції щоденно під час засідання Комісії надавати звітність про проведені перевірки щодо дотримання карантинних правил;
  • Мінцифри щоденно надавати інформацію щодо кількості встановлень додатку “Дій вдома”.

Нагадаємо, за останню добу в Україні найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 була зафіксована у Львівській, Івано-Франківській, Харківській та Чернівецькій областях.

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