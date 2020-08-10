У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. За останню добу в Україні найбільша кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 була зафіксована у Львівській, Івано-Франківській, Харківській та Чернівецькій областях. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрована: у Львівській області – 130, Івано-Франківській області – 121, Харківській області – 117 та Чернівецькій області – 108 випадків", - зазначив він.
За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зафіксовано 81957 випадків коронавірусного захворювання COVID-19: нових за добу - 1008, одужало від хвороби - 44359 осіб (+387 за добу), померло через наслідки COVID-19 - 1922 особи (+25 за добу), підозри на захворювання отримали - 137158 осіб (+1093 за добу).
Загалом випадки виявлено:
▪️ Вінницька область — 2985 (+11);
▪️ Волинська область — 4327 (+45);
▪️ Дніпропетровська область — 1571 (+24);
▪️ Донецька область — 976 (+1);
▪️ Житомирська область — 2154 (+23);
▪️ Закарпатська область — 5809 (+44);
▪️ Запорізька область — 953 (+16);
▪️ Івано-Франківська область — 5797 (+121);
▪️ Кіровоградська область — 724 (+3);
▪️ м. Київ — 9564 (+66);
▪️ Київська область — 4197 (+21);
▪️ Львівська область — 10981 (+130);
▪️ Луганська область — 155 (+2);
▪️ Миколаївська область — 716 (+11);
▪️ Одеська область — 4230 (+65);
▪️ Полтавська область — 497 (+3);
▪️ Рівненська область — 6923 (+83);
▪️ Сумська область — 699 (+31);
▪️ Тернопільська область — 3324 (+35);
▪️ Харківська область — 4901 (+117);
▪️ Херсонська область — 269 (+2);
▪️ Хмельницька область — 1368 (+22);
▪️ Чернівецька область — 6777 (+108);
▪️ Черкаська область — 1036 (+14);
▪️ Чернігівська область — 1024 (+10).
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 10 серпня зафіксовано вже майже 82 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - вчергове більше ніж тисяча.