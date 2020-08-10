В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. За последние сутки в Украине наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 было зафиксировано во Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской и Черновицкой областях. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано: во Львовской области - 130, Ивано-Франковской области - 121, Харьковской области - 117 и Черновицкой области - 108 случаев", - отметил он.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зафиксировано 81 957 случаев коронавирусного заболевания COVID-19: новых за сутки - 1008, выздоровели от болезни - 44359 человек (+387 за сутки), умерло из-за последствий COVID-19 - 1922 человека (25 за сутки), подозрение на заболевание получили - 137 158 человек (+1093 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 2985 (+11);
▪️ Волынская область - 4327 (45);
▪️ Днепропетровская область - 1571 (+24);
▪️ Донецкая область - 976 (+1);
▪️ Житомирская область - 2154 (+23);
▪️ Закарпатская область - 5809 (+44);
▪️ Запорожская область - 953 (+16);
▪️ Ивано-Франковская область - 5797 (+121);
▪️ Кировоградская область - 724 (+3);
▪️ г. Киев - 9564 (+66);
▪️ Киевская область - 4197 (+21);
▪️ Львовская область - 10981 (+130);
▪️ Луганская область - 155 (+2);
▪️ Николаевская область - 716 (11);
▪️ Одесская область - 4230 (+65);
▪️ Полтавская область - 497 (+3);
▪️ Ровенская область - 6923 (+83);
▪️ Сумская область - 699 (31);
▪️ Тернопольская область - 3324 (+35);
▪️ Харьковская область - 4901 (+117);
▪️ Херсонская область - 269 (+2);
▪️ Хмельницкая область - 1368 (+22);
▪️ Черновицкая область - 6777 (+108);
▪️ Черкасская область - 1036 (+14);
▪️ Черниговская область - 1024 (+10).
Напомним, в Украине на 9 часов 10 августа зафиксировано уже почти 82 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - в очередной раз более тысячи.