Збільшення кількості хворих на COVID-19: Степанов закликав посилити контроль

"Ми рахували, що у нас буде так звана "друга хвиля", тобто суттєве збільшення кількості хворих, десь у жовтні-листопаді, і це буде поєднано з епідемією грипу, з сезоном грипу, який починається у жовтні. Так рахував весь світ – що суттєве збільшення хворих на COVID-19 почнеться восени, у жовтні-листопаді. Ми зараз бачимо, що всі країни Європи теж фіксують різке зростання кількості хворих на COVID-19. Саме тому ми почали більш потужно і швидко рухатись. Не зважаючи на те, що було зроблено дуже багато", - сказав Степанов.

З його слів, МОЗ уже збільшив кількість тестувань на коронавірус у десятки разів, відновив систему епіднагляду, а також збільшує потужність медичної системи.

"Я наголошую і звертаюсь до своїх колег щодо посилення контролю за тими правилами (безпеки – ред.), які встановлені. Вони дуже прості і їх дуже просто виконувати", - додав міністр.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 11 серпня зафіксовано вже понад 83 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - знову більше ніж тисяча.