Українці отримали вже понад 7,3 млн щеплень від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали майже 2,7 млн людей. При цьому загалом зробили вже 7,3 мільйона щеплень, з яких за останню добу - 161 тисячу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Одну дозу отримали — 4 644 647 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози — 2 688 903 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 333 550 щеплень.
Деталі
За інформацією відомства, 161 792 людини було вакциновано проти COVID-19 за добу 13 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 106 206 людей, повністю імунізовані — 55 586 людей.
Протягом доби працювали: 926 мобільних бригад, 2 879 пунктів щеплення, 335 центрів вакцинації.
Доповнення
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).