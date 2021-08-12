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На тлі "Дельти": МОЗ рекомендувало скоротити інтервал між двома дозами CoronaVac

На тлі "Дельти": МОЗ рекомендувало скоротити інтервал між двома дозами CoronaVac

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров'я рекомендувало використовувати мінімально можливий інтервал між двома дозами вакцини CoronaVac/Sinovac для вакцинування українців - до 14 днів. Про це повідомили у МОЗ у четвер, 12 серпня, інформує УНН.

Цитата:

"У зв’язку зі стрімким поширенням штаму коронавірусу SARS-CoV-2 “Дельта”, поступовим зростанням захворюваності в Україні та необхідністю якнайшвидше забезпечити захистом якомога більше українців, Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити інтервал між першою та другою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech до мінімального терміну, зазначеного в офіційній інструкції, — 14 днів", - повідомили у міністерстві.

Деталі

Для ухвалення цього рішення експерти МОЗ, як вказано, проаналізували рекомендації ВООЗ та останні дослідження ефективності вакцини CoronaVac за різних інтервалів між дозами.

За даними різних досліджень, на які посилаються у профільному міністерстві, після вакцинації двома дозами з інтервалом у 14 днів ефективність вакцини CoronaVac проти розвитку симптоматичної форми захворювання коливалась від 51% до 84%, ефективність проти госпіталізації сягала 100%.

Останнє дослідження 3-ї фази в Туреччині з інтервалом введення між дозами CoronaVac в 14 днів, опубліковане в липні 2021 року, виявило рівень сероконверсії, тобто вироблення антитіл, у 89,7%, зауважили у МОЗ.

"Отже, МОЗ рекомендує медикам, які щеплюють населення, запрошувати пацієнтів на отримання другої дози вакцини CoronaVac через 14 днів після першої. До того ж самі пацієнти теж можуть просити зробити друге щеплення через цей інтервал", - підсумували у відомстві.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

CoronaVac — це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, “знешкоджений” вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Станом на 12 серпня вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech щепили понад 1,22 млн українців.

За даними МОЗ, станом на 5 серпня 2021 року Україна вже отримала майже 12 млн доз вакцин від коронавірусу.

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