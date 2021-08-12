Українцям зробили вже 7 мільйонів щеплень від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало вже майже 2,6 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 7 мільйонів щеплень, за останню добу з яких - понад 162 тисячі, більшість з них - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 427 898 людей, з них отримали одну дозу – 4 427 896 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 580 552 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 7 008 448 щеплень", - повідомили у МОЗ.
Деталі
162 049 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 11 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 103 345 людей, повністю імунізовані - 58 704 людей.
Протягом доби працювали: 974 мобільні бригади, 2 812 пунктів щеплення; 327 центрів вакцинації.
Додамо
В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).
За даними МОЗ, станом на 5 серпня 2021 року Україна вже отримала майже 12 млн доз вакцин від коронавірусу.