Українці К.Фесенко та С.Гладир стали найкращими баскетболістами у матчах Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Капітан збірної України Кирило Фесенко та свінгмен Сергій Гладир стали найкращими у складах італійського “Авеліно” та французького “Монако” в заключних матчах групового етапу Ліги чемпіонів ФІБА, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
У поєдинку проти литовського “Ювентуса” К.Фесенко допоміг “Авеліно” перемогти 74:64, зробивши дабл-дабл. За 28:49 хвилини українець набрав 14 очок, 12 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення.
Натомість С.Гладир допоміг “Монако” перемогти грецький “Аріс” — 80:66. Він також став найкращим у складі своєї команди. За 18:43 С.Гладир набрав 15 очок, 3 підбирання, 2 передачі, 2 перехоплення.
Зазначимо, що “Монако” з першого місця в групі A вийшло до наступного раунду Ліги чемпіонів, а “Авеліно” пробилося далі, посівши другий рядок в групі D.
Нагадаємо, що южненський “Хімік” припинив виступи в Лізі чемпіонів, посівши останнє місце в групі B.