Украинцы К.Фесенко и С.Гладырь стали лучшими баскетболистами в матчах Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Капитан сборной Украины Кирилл Фесенко и свингмен Сергей Гладырь стали лучшими в составах итальянского "Авелино" и "Монако" в заключительных матчах группового этапа Лиги чемпионов ФИБА, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
В поединке против литовского "Ювентуса" К.Фесенко помог "Авелино" победить 74:64, сделав дабл-дабл. За 28:49 минуты украинец набрал 14 очков, 12 подборов, 1 передачу, 1 перехват.
Зато С.Гладырь помог "Монако" победить греческий "Арис" - 80:66. Он также стал лучшим в составе своей команды. За 18:43 С.Гладырь набрал 15 очков, 3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата.
Отметим, что "Монако" с первого места в группе A вышло в следующий раунд Лиги чемпионов, а "Авелино" пробился дальше, заняв вторую строчку в группе D.
Напомним, что "Химик" прекратил выступления в Лиге чемпионов, заняв последнее место в группе B.