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Українці ігнорують медогляди, бо це дорого і недоступно – ГО

Київ • УНН

 • 16201 перегляди

На думку Т.Нікелсен, система заходів профілактики захворювань в Україні нерозвинена

Українці ігнорують медогляди, бо це дорого і недоступно – ГО

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Держава має бути зацікавлена у популяризації здорового способу життя через інформаційні кампанії. Про це УНН повідомила виконавчий директор ГО "Злагода" Тетяна Нікелсен.

Так, на думку Т.Нікелсен, система заходів профілактики захворювань в Україні нерозвинена.

"В Україні зовсім нерозвинена система, коли людина намагається профілактувати своє захворювання, коли вона намагається слідкувати за собою. Для того, щоб спіймати хворобу на ранній стадії захворювання і вилікуватися – потрібно відвести вагоме місце профілактиці. Відомо, що, наприклад, навіть рак на ранніх стадіях виліковний. Тому, чим більше люди знатимуть, що потрібно постійно проходити профілактичні медогляди, тим менше летальних онковипадків буде в Україні", - відзначила вона.

Водночас, Т.Нікелсен наголосила, що медогляди для українців мають бути більш доступними.

"У нас сьогодні ніхто навіть не задумується про медогляди. У нормальних країнах люди раз в рік обов’язково проходять гінеколога, мамолога і інших для того, щоб вчасно побачити проблемні моменти. У нас поки людині не стане реально погано - вона нікуди не йде. Це одна проблема. Інша проблема - це недоступність медоглядів. Адже, по-перше, у нас немає нормального обладнання у тих же в районах і в селах. І по-друге, медогляд - це дорого. В середньому, наприклад, похід до гінеколога на огляд коштує 200 грн, а для простої людини це дійсно дорого", - наголосила вона.

Т.Нікелсен також припустила, що спростити доступ пацієнта до лікаря сьогодні може система електронної реєстрації, яка у державних установах відсутня.

"Люди не ідуть до лікарень ще й тому, що кожен такий похід чи не на весь день: прийти, зайняти чергу, вистояти її. У нас немає системи електронної реєстрації, як це є всюди у світі. Це велика проблема і її вирішення спростить доступ людей до тих же медоглядів", - відзначила вона.

Також, Т.Нікелсен вважає, що держава має приймати активну участь у популяризації здорового способу життя через інформаційні кампанії.

"Громадські організації мають займати активну участь у інформаційній кампанії. Наша організації готова це робити і робить це. Але якщо інформаційну компанію проводять лише активісти це, пробачте, дилетантство. В інформаційну компанію має бути включена держава", - відзначила вона.

Як повідомляв УНН, за словами К.Яриніча, інститут громадського здоров'я в Україні розвивається вкрай повільно.

Також нагадаємо, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, в Україні потрібно створити систему заходів профілактики захворювань, яка б грнтувалася на досвіді іноземних країн.

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