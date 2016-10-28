Украинцы игнорируют медосмотры, потому что это дорого и недоступно - ОО

КИЕВ. 28 октября. УНН. Государство должно быть заинтересовано в популяризации здорового образа жизни через информационные кампании. Об этом УНН сообщила исполнительный директор ОО "Злагода" Татьяна Никелсен.

Так, по мнению Т.Никелсен, система мер профилактики заболеваний в Украине неразвита.

"В Украине совсем неразвитая система, когда человек пытается профилактировать свое заболевание, когда он пытается следить за собой. Для того, чтобы поймать болезнь на ранней стадии заболевания и вылечиться - нужно отвести важное место профилактике. Известно, что, например, даже рак на ранних стадиях излечим. Поэтому, чем больше люди будут знать, что нужно постоянно проходить профилактические медосмотры, тем меньше летальных онкослучаев будет в Украине", - отметила она.

В то же время, Т.Никелсен подчеркнула, что медосмотры для украинцев должны быть более доступными.

"У нас сегодня никто даже не задумывается о медосмотрах. В нормальных странах люди раз в год обязательно проходят гинеколога, маммолога и других для того, чтобы вовремя увидеть проблемные моменты. У нас пока человеку не станет реально плохо - он ​​никуда не идет. Это одна проблема. Другая проблема - это недоступность медосмотров. Ведь, во-первых, у нас нет нормального оборудования в тех же в районах и селах. И во-вторых, медосмотр - это дорого. в среднем, например, поход к гинекологу на обзор стоит 200 грн, а для простого человека это действительно дорого", - подчеркнула она.

Т.Никелсен также предположила, что упростить доступ пациента к врачу сегодня может система электронной регистрации, которая в государственных учреждениях отсутствует.

"Люди не идут в больницы еще и потому, что каждый такой поход не на весь день: прийти, занять очередь, выстоять ее. У нас нет системы электронной регистрации, как это везде в мире. Это большая проблема и ее решение упростит доступ людей к тем же медосмотрам", - отметила она.

Также, Т.Никелсен считает, что государство должно принимать активное участие в популяризации здорового образа жизни через информационные кампании.

"Общественные организации должны занимать активное участие в информационной кампании. Наша организация готова это делать и делает это. Но если информационную компанию проводят только активисты это, простите, дилетантство. В информационную компанию должно быть включено государство", - отметила она.

Как сообщал УНН, по словам К.Яринича, институт общественного здоровья в Украине развивается крайне медленно.

Также напомним, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, в Украине нужно создать систему мер профилактики заболеваний, которая основывается на опыте зарубежных стран.