Українського фотожурналіста Макса Левіна могли стратити російські військові – розслідування RSF

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Як зазначили, 10 березня Левін втратив свій дрон у лісі під Мощуном Київської області, намагаючись зняти кадри вторгнення російських військових в цей район.

Коли за три дні Максим і солдат Олексій Чернишов, який його супроводжував, повернулися, щоб знайти безпілотник, російські війська вже займали частину лісу.

Команда RSF прибула до України 24 травня для проведення власного розслідування. Журналістам вдалося виявити місце злочину. Обгорілий Ford Maverick Левіна досі стояв там. RSF виявила на місці кілька куль, а також посвідчення особи Чернишова та 14 кульових отворів у його машині. Декілька предметів з можливими слідами ДНК, що свідчать про присутність російських солдатів у безпосередній близькості від місця, де були вбиті Левін і Чернишов, також були ідентифіковані RSF, деякі з них вилучено. На заключному етапі пошуків металошукачі виявили кулю, яка, ймовірно, влучила в Левіна.

"Аналіз фотографій з місця злочину, спостереження на місці та вилучені речові докази однозначно вказують на розстріл, якому могли передувати допити чи навіть тортури. В умовах війни із сильною пропагандою та кремлівською цензурою Макс Левін та його друг заплатили своїм життям за боротьбу за достовірну інформацію. Ми завдячуємо їм правду. І ми боротимемося, щоб виявити і знайти тих, хто їх стратив", - заявив генеральний секретар RSF Крістоф Делуар.

Нагадаємо

1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська Київської області поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна.