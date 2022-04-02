Погиб документалист и фотограф Макс Левин

Максим в сопровождении Алексея Чернышова, военнослужащего и в прошлом фотографа, отправились в Гуту Межигорскую 13 марта документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и пошли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами исчезла.

Позже стало известно, что в районе, где Макс собирался работать, начались интенсивные боевые действия.

Местонахождение и судьба Алексея Чернышева пока не установлена.

Макс Левин родился 7 июля 1981 года в Киевской области. С 15 лет он мечтал стать фотографом. Юношей Максим посещал фотокружок и снимал на зеркальный "Киев-98". После школы получил образование по специальности "инженер компьютерных систем" в Киевском политехническом институте и работал фотожурналистом. Он работал как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор многих украинских и международных изданий.

Более 10 лет Максим работал в редакции LB.ua, сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Его фото публиковали Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радио Свобода (RFE/RL).

Большинство его документальных проектов связаны с войной в Украине. "Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну", - объяснял журналист.

Вместе с коллегой Маркияном Лисейком в 2014 году Левин основал посвященный военным проект AFTER ILOVAISK для сохранения и переосмысления значения событий августа 2014 года военными, их семьями и гражданами Украины в целом. Максим был одним из тех, кому удалось выбраться живым из Иловайского котла.

Помимо журналистских работ, он создал десятки фото- и видеопроектов для гуманитарных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman.

Алексей Чернышев и Максим Левин работали вместе в течение многих лет. В 2014 году, в разгар Революции Достоинства, они были ранены во время пикета под Киево-Святошинским судом 10 января.

У Макса Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.