Украинского фотожурналиста Макса Левина могли казнить российские военные – расследование RSF
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Украинского фотожурналиста Максима Левина, которого обнаружили мертвым в Киевской области 1 апреля, могли казнить российские военные. К такому выводу пришли "Репортеры без границ" (RSF) в своем новом расследовании, пишет УНН.
Детали
Как отметили, 10 марта Левин потерял свой дрон в лесу под Мощуном Киевской области, пытаясь снять кадры вторжения российских военных в этот район.
Когда через три дня Максим и сопровождавший его Алексей Чернышов вернулись, чтобы найти беспилотник, русские войска уже занимали часть леса.
Команда RSF прибыла в Украину 24 мая для проведения собственного расследования. Журналистам удалось обнаружить место преступления. Обгоревший Ford Maverick Левина все еще стоял там. RSF обнаружила на месте несколько пуль, а также удостоверение личности Чернышова, и 14 пулевых отверстий в его машине. Несколько предметов с возможными следами ДНК, свидетельствующими о присутствии российских солдат в непосредственной близости от места, где были убиты Левин и Чернышов, также были идентифицированы RSF, некоторые из них были изъяты. На заключительном этапе поисков металлоискатели обнаружили пулю, которая, вероятно, попала в Левина.
"Анализ фотографий с места преступления, наблюдения на месте и изъятые вещественные доказательства однозначно указывают на расстрел, которому могли предшествовать допросы или даже пытки. В условиях войны из сильной пропагандой и кремлевской цензурой Макс Левин и его друг заплатили своими жизнями за борьбу за достоверную информацию. Мы обязаны им правду. И мы будем бороться, чтобы выявить и найти тех, кто их казнил", - заявил генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар.
Напомним
1 апреля после длительных поисков в районе села Гута Межигорская Киевской области полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина.