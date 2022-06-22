Украинского фотожурналиста Макса Левина могли казнить российские военные – расследование RSF

ukru
13:44 • 47706 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 87920 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 69779 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 49447 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 70628 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 65281 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 104664 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119028 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126075 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 113143 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 58415 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 62063 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 64802 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 45988 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 32806 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 104664 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 105922 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 246096 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 275808 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 212552 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 64802 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119028 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 105772 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123398 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125712 просмотра
Актуальное
Украинского фотожурналиста Макса Левина могли казнить российские военные – расследование RSF

Украинского фотожурналиста Макса Левина могли казнить российские военные – расследование RSF

Киев • УНН

 • 91974 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Украинского фотожурналиста Максима Левина, которого обнаружили мертвым в Киевской области 1 апреля, могли казнить российские военные. К такому выводу пришли "Репортеры без границ" (RSF) в своем новом расследовании, пишет УНН.

Детали

Как отметили, 10 марта Левин потерял свой дрон в лесу под Мощуном Киевской области, пытаясь снять кадры вторжения российских военных в этот район.

Когда через три дня Максим и сопровождавший его Алексей Чернышов вернулись, чтобы найти беспилотник, русские войска уже занимали часть леса. 

Команда RSF прибыла в Украину 24 мая для проведения собственного расследования. Журналистам удалось обнаружить место преступления. Обгоревший Ford Maverick Левина все еще стоял там. RSF обнаружила на месте несколько пуль, а также удостоверение личности Чернышова, и 14 пулевых отверстий в его машине. Несколько предметов с возможными следами ДНК, свидетельствующими о присутствии российских солдат в непосредственной близости от места, где были убиты Левин и Чернышов, также были идентифицированы RSF, некоторые из них были изъяты. На заключительном этапе поисков металлоискатели обнаружили пулю, которая, вероятно, попала в Левина.

"Анализ фотографий с места преступления, наблюдения на месте и изъятые вещественные доказательства однозначно указывают на расстрел, которому могли предшествовать допросы или даже пытки. В условиях войны из сильной пропагандой и кремлевской цензурой Макс Левин и его друг заплатили своими жизнями за борьбу за достоверную информацию. Мы обязаны им правду. И мы будем бороться, чтобы выявить и найти тех, кто их казнил", - заявил генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар.

Напомним

1 апреля после длительных поисков в районе села Гута Межигорская Киевской области полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы