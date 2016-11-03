Український військовий отримав поранення минулої доби в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. За минулу добу в зоні проведення АТО один український військовий зазнав поранень, загиблих немає. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих у лавах ЗСУ немає. Однак, один військовослужбовець зазнав поранення. Це сталося в районі Авдіївки внаслідок ворожого обстрілу", - сказав О.Мотузяник.
Нагадаємо, за минулу добу, з 2 на 3 листопада, в зоні АТО зафіксовано 47 ворожих обстрілів.