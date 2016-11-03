Украинский военный получил ранения за прошедшие сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО один украинский военный получил ранения, погибших нет. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий, к счастью, погибших в рядах ВСУ нет. Однако, один военнослужащий получил ранение. Это произошло в районе Авдеевки в результате вражеского обстрела", - сказал А.Мотузяник.