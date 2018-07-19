Український тренер вивів ФК "Астана" в другий раунд кваліфікації ЛЧ

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Український фахівець тренерського цеху Роман Гриорчук успішно подолав перше коло кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів на чолі із казахстанським ФК "Астана", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

У повторній зустрічі казахстанський клуб переміг чорногорський клуб "Сутьєска Нікшич" 2:0. Перша гра вдома також закінчилася на користь команди Григорчука - 1:0.

"Я не буду кривити душею, ми задоволені тим, що виграли, пройшли в наступний раунд, і тим, як зіграла наша команда. Перед тим, як зосередитись на грі проти "Мідтьюланда", потрібно проаналізувати гру проти "Сутьєски", тому що є моменти, які потрібно виправляти", - наголосив Григорчук.

Зауважимо, що наступним суперником "Астани" стане данський "Мідтюлланд", за який виступає український форвард Артем Довбик. Матчі відбудуться 24/25 липня та 31 липня/1 серпня.

Нагадаємо, новим головним тренером клубу Української Суперліги МБК “Миколаїв” призначений 47-річний Віталій Черній.

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