Украинский тренер вывел ФК "Астана" во второй раунд квалификации ЛЧ

В повторной встрече казахстанский клуб победил черногорский клуб "Сутьеска Никшич" 2:0. Первая игра дома также закончилась в пользу команды Григорчука - 1:0.



"Я не буду кривить душой, мы довольны тем, что выиграли, прошли в следующий раунд, и тем, как сыграла наша команда. Перед тем, как сосредоточиться на игре против "Мидтьюланда", нужно проанализировать игру против "Сутьеска", потому что есть моменты, которые нужно исправлять", - подчеркнул Григорчук.



Заметим, что следующим соперником "Астаны" станет датский "Мидтюлланд", за который выступает украинский форвард Артем Довбик. Матчи состоятся 24/25 июля и в 31 июля/1 августа.



Напомним, новым главным тренером клуба Украинской Суперлиги МБК "Николаев" предназначен 47-летний Виталий Черний.