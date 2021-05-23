Український тенісист виграв третій турнір в сезоні

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У фіналі турніру ITF World Tennis Tour український тенісист, посіяний під четвертим номером, за два з половиною години обіграв шостого сіяного фіна Отто Віртанена — 6:3, 6:7 (4), 6:0.

Таким чином Ваншельбойм здобув перемогу на третьому турнірі в поточному сезоні: в січні він виграв титул “M15” в Тунісі, а в квітні став чемпіоном на 15-тисячнику в Казахстані.

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Три українки потрапили в заявочний список основної сітки “Вімблдону”.