Український тенісист виграв третій турнір в сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Український тенісист Ерік Ваншельбойм став переможцем змагань в одиночному розряді на турнірі ITF в місті Брчко (Боснія і Герцеговина), повідомляє УНН з посиланням на сайт Тенісного порталу України.
Деталі
У фіналі турніру ITF World Tennis Tour український тенісист, посіяний під четвертим номером, за два з половиною години обіграв шостого сіяного фіна Отто Віртанена — 6:3, 6:7 (4), 6:0.
Таким чином Ваншельбойм здобув перемогу на третьому турнірі в поточному сезоні: в січні він виграв титул “M15” в Тунісі, а в квітні став чемпіоном на 15-тисячнику в Казахстані.
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