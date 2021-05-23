Украинский теннисист выиграл третий турнир в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм стал победителем соревнований в одиночном разряде на турнире ITF в городе Брчко (Босния и Герцеговина), сообщает УНН со ссылкой на сайт Теннисный портал Украины.
Детали
В финале турнира ITF World Tennis Tour украинский теннисист, посеянный под четвертым номером, за два с половиной часа обыграл шестого сеяного финна Отто Виртанена — 6:3, 6:7 (4), 6:0.
Таким образом Ваншельбойм одержал победу на третьем турнире в текущем сезоне: в январе он выиграл титул “M15” в Тунисе, а в апреле стал чемпионом на 15-тысячнике в Казахстане.
Напомним
Три украинца попали в заявочный список основной сетки “Уимблдона”.