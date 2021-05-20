Теніс: три українки потрапили в заявочний список основної сітки "Вімблдону"

Деталі

До числа списку “основи” потрапили наші Еліна Світоліна (6 у світовій генерації), Даяна Ястремська (33) та Марта Костюк (81).

Участь Ястремської в турнірі залежатиме від результату суду щодо позитивної допінг-проби, який повинен відбутися в другій половині травня.

Також у кваліфікації турніру зможуть виступити Катаріна Завацька, Ангеліна Калініна і Леся Цуренко.

Зазначимо, що з топ-100 WTA на “Вімблдоні” не зіграє тільки Барбора Стрицова (56), яка раніше в цьому місяці оголосила про завершення тенісної кар’єри. Чешка є чинною чемпіонкою турніру в парному розряді.

Довідка

Змагання стартуватимуть у Лондоні 28 червня 2021 року. Минулого року “Вімблдон”, який є найстарішим тенісним турніром в історії (проводиться з 1877 року), був скасований через пандемію коронавірусу.