Теніс: три українки потрапили в заявочний список основної сітки "Вімблдону"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Три українські тенісистки опинилися в заявці основної сітки третього турніру "Великого Шолома" в сезоні – "Вімблдону", інформує УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Деталі
До числа списку “основи” потрапили наші Еліна Світоліна (6 у світовій генерації), Даяна Ястремська (33) та Марта Костюк (81).
Участь Ястремської в турнірі залежатиме від результату суду щодо позитивної допінг-проби, який повинен відбутися в другій половині травня.
Також у кваліфікації турніру зможуть виступити Катаріна Завацька, Ангеліна Калініна і Леся Цуренко.
Зазначимо, що з топ-100 WTA на “Вімблдоні” не зіграє тільки Барбора Стрицова (56), яка раніше в цьому місяці оголосила про завершення тенісної кар’єри. Чешка є чинною чемпіонкою турніру в парному розряді.
Довідка
Змагання стартуватимуть у Лондоні 28 червня 2021 року. Минулого року “Вімблдон”, який є найстарішим тенісним турніром в історії (проводиться з 1877 року), був скасований через пандемію коронавірусу.