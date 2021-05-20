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Теннис: три украинки попали в заявочный список основной сетки "Уимблдона"

Киев • УНН

 • 17867 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Три украинские теннисистки оказались в заявке основной сетки третьего турнира "Большого Шлема" в сезоне - "Уимблдона", информирует УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Теннис: три украинки попали в заявочный список основной сетки "Уимблдона"

Детали

В число списка “основы” попали наши Элина Свитолина (6 в мировой генерации), Даяна Ястремская (33) и Марта Костюк (81).

Участие Ястремской в турнире будет зависеть от результата суда по положительной допинг-пробы, который должен состояться во второй половине мая.

Также в квалификации турнира смогут выступить Катарина Завацкая, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Отметим, что из топ-100 WTA на “Уимблдоне” не сыграет только Барбора Стрицова (56), которая ранее в этом месяце объявила о завершении теннисной карьеры. Чешка является действующей чемпионкой турнира в парном разряде.

Справка

Соревнования стартуют в Лондоне 28 июня 2021 года. В прошлом году “Уимблдон”, который является старейшим теннисным турниром в истории (проводится с 1877 года), был отменен из-за пандемии коронавируса.

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