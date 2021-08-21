Український тенісист став фіналістом змагань у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. В рамках парного розряду турніру з тенісу категорії "челленджер" у Люденшайді (Німеччина), до фіналу пройшов українець Денис Молчанов, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Деталі
В 1/2 фіналу українсько-казахстанська пара була сильнішою третіх сіяних, дуету Андре Бегеманна/ Альбано Оліветті — 7:6 (4), 7:5. Матч тривав півтори години.
У фіналі українсько-казахстанська пара зустрінеться із хорватами Матеєм і Іваном Шабановими.
Доповнення
У поточному сезоні Молчанов і Недовесов вже виграли чотири титули на “Челленджерах”.