Український тенісист став фіналістом змагань у Німеччині

КИЇВ. 21 серпня. УНН. В рамках парного розряду турніру з тенісу категорії "челленджер" у Люденшайді (Німеччина), до фіналу пройшов українець Денис Молчанов, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".