Український тенісист пробився до фіналу змагань у Варшаві

Деталі

Десяті сіяні українець Владислав Манафов та Петро Матушевські (Польща) путівку в фінал оформили після двох вольових перемог – 7:6 (5), 3:6, 10:6 проти четвертих сіяних Ромболі/Зілінські, і 6:3, 3:6, 10:8 проти дуету Ленц/Вербеєк.

У титульному матчі українсько-польська пара зіграє проти третіх сіяних, мексиканців Ганса Вердуго і Мігеля Анхеля Рейеса-Варела.

Примітно, що Владислав Манафов у поточному сезоні став чемпіоном на "челенджері" в Алматі в дуеті з Віталієм Сачком. Петро Матушевські проведе свій дебютний фінал в ATP Challenger Tour.

Нагадаємо

Вперше українець пробився у фінал юніорського чемпіонату Європи з тенісу.