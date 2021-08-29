Український тенісист пробився до фіналу змагань у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Українські тенісисти продовжили виступи на міжнародному турнірі у Варшаві, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Деталі
Десяті сіяні українець Владислав Манафов та Петро Матушевські (Польща) путівку в фінал оформили після двох вольових перемог – 7:6 (5), 3:6, 10:6 проти четвертих сіяних Ромболі/Зілінські, і 6:3, 3:6, 10:8 проти дуету Ленц/Вербеєк.
У титульному матчі українсько-польська пара зіграє проти третіх сіяних, мексиканців Ганса Вердуго і Мігеля Анхеля Рейеса-Варела.
Примітно, що Владислав Манафов у поточному сезоні став чемпіоном на "челенджері" в Алматі в дуеті з Віталієм Сачком. Петро Матушевські проведе свій дебютний фінал в ATP Challenger Tour.
Нагадаємо
Вперше українець пробився у фінал юніорського чемпіонату Європи з тенісу.