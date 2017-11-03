Український тенісист Молчанов пробився у півфінал турніру в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Український тенісист Денис Молчанов вийшов у півфінал парних змагань категорії челленджер з призовим фондом 43 тис. євро "Bauer water Technology Cup", що проходить в Екенталі (Німеччина), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У чвертьфінальному матчі бельгійсько-український дует Бемельманс/Молчанов обіграв третіх сіяних - хорватську пару Драганов/Драганов – 6:4, 6:2.
За вихід у фінал бельгійсько-українська пара посперечаються з нідерландсько-чеським дуетом Арендс/Йебави, посіяним під другим номером.
Нагадаємо, що Молчанов також доходив до 1/2 фіналу Кубку Кремля.