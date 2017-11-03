Український тенісист Молчанов пробився у півфінал турніру в Німеччині

У чвертьфінальному матчі бельгійсько-український дует Бемельманс/Молчанов обіграв третіх сіяних - хорватську пару Драганов/Драганов – 6:4, 6:2.

За вихід у фінал бельгійсько-українська пара посперечаються з нідерландсько-чеським дуетом Арендс/Йебави, посіяним під другим номером.

Нагадаємо, що Молчанов також доходив до 1/2 фіналу Кубку Кремля.