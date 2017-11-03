Украинский теннисист Молчанов пробился в полуфинал турнира в Германии

В четвертьфинальном матче бельгийско-украинский дуэт Бемельманс/Молчанов обыграл третьих сеянных - хорватскую пару Драганов/Драганов - 6:4, 6:2.

За выход в финал бельгийско-украинская пара поспорит с голландско-чешским дуэтом Арендс/Йебавы, посеянным под вторым номером.

Напомним, что Молчанов также доходил до 1/2 финала Кубка Кремля.