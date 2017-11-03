Украинский теннисист Молчанов пробился в полуфинал турнира в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украинский теннисист Денис Молчанов вышел в полуфинал парных соревнований категории челленджер с призовым фондом 43 тыс. евро "Bauer water Technology Cup", который проходит в Екентали (Германия), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В четвертьфинальном матче бельгийско-украинский дуэт Бемельманс/Молчанов обыграл третьих сеянных - хорватскую пару Драганов/Драганов - 6:4, 6:2.
За выход в финал бельгийско-украинская пара поспорит с голландско-чешским дуэтом Арендс/Йебавы, посеянным под вторым номером.
Напомним, что Молчанов также доходил до 1/2 финала Кубка Кремля.