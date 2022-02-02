Український скелетоніст назвав мету на Олімпійські ігри-2022

Цитата

Скелетоніст зізнався, що він став більш впевненим в собі у порівнянні з минулими іграми, а також планує прославити Україну у майбутніх змаганнях.

“Я став більш впевненим, контролюю емоції. Попередні Олімпійські Ігри — це дуже вагомий і важливий досвід, який я отримав 4 роки тому, і він мені точно знадобиться в Пекіні. У порівняні з Пхьончханом-2018 нічого не змінилося в одному, як і на минулих Іграх, так і зараз, хочу отримати задоволення та щоб таке ж задоволення отримали ті вболівальники, які дивитимуться мої заїзді. Дуже хочу достойно виступити і прославити Україну на міжнародній арені”, — сказав Гераскевич.

Окрім того, за словами Гераскевича, він давно хотів розмалювати собі шолом, але лише в цьому сезоні вдалося реалізувати свій задум. Втілити його в життя допомогли його друзі, які займаються графіті і вміло поєднали вуличну культуру і спорт.

Доповнення

Перше тренування у нашого скелетоніста заплановане вже на 2 лютого. Після того ще будуть тренування з 6 по 9 лютого включно, а 10-11-го розпочнуться змагальні заїзди.