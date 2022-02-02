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15 марта, 19:03 • 105842 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141197 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122106 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 104135 просмотра

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Украинский скелетонист назвал цель на Олимпийские игры-2022

Украинский скелетонист назвал цель на Олимпийские игры-2022

Киев • УНН

 • 15823 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Скелетонист Владислав Гераскевич рассказал чего ждет от Игр-2022 и что изменилось в его восприятии после дебютных зимних Олимпийских игр в Пхенчхане-2018. Слова спортсмена приводит пресс-служба НОК Украины, информирует УНН.

Цитата

Скелетонист признался, что он стал более уверенным в себе по сравнению с прошлыми играми, а также планирует прославить Украину в будущих соревнованиях.

“Я стал более уверенным, контролирую эмоции. Предыдущие Олимпийские Игры — это очень весомый и важный опыт, который я получил 4 года назад, и он мне точно понадобится в Пекине. В сравнении с Пхенчханом-2018 ничего не изменилось в одном, как и на прошлых играх, так и сейчас, хочу получить удовольствие и чтобы такое же удовольствие получили те болельщики, которые будут смотреть мои заезде. Очень хочу достойно выступить и прославить Украину на международной арене”, — сказал Гераскевич.

Кроме того, по словам Гераскевича, он давно хотел разрисовать себе шлем, но лишь в этом сезоне удалось реализовать свой замысел. Воплотить его в жизнь помогли его друзья, которые занимаются граффити и умело соединили уличную культуру и спорт.

Дополнения

Первая тренировка у нашего скелетониста запланирована уже на 2 февраля. После того еще будут тренировки с 6 по 9 февраля включительно, а 10-11-го начнутся соревновательные заезды.

Украинские Национальные Новости

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