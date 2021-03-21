Український шпажист виграв золоту нагороду етапу Кубку світу в РФ

Деталі

Український шпажист, впевнено переміг Хуссама Ель-Корда з Марокко — 15:5 та корейця Сон Чже Хо — 15:11, перевернувши бій (після невдалого початку 2:6) проти італійця Габріелє Чіміні — 15:12, та вирвавши перемогу одним уколом у німця Самуеля Унтерхаузера — 8:7. Завдяки цьому він пробився до четвірки найсильніших.

Надалі український шпажист здолав у півфіналі єгиптянина Ахмеда Ель-Сайєда (15:7), а у вирішальному поєдинку змусив скласти зброю чинного чемпіона світу угорця Гергея Шіклоші (15:11), вдруге в кар’єрі здобувши золоту нагороду Кубка світу.

Довідка

До цього моменту найвищим досягненням спортсмена була бронзова медаль в індивідуальній першості на чемпіонаті світу 2019 року.