Український шахіст виборов звання чемпіона світу серед сеньйорів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Бухаресті фінішував чемпіонат світу з шахів серед сеньйорів на якому високе місце завоював представник України, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
У віковій категорії 50+ чемпіоном світу став наш земляк Вадим Шишкін із результатом 9 очок з 11 можливих — 7 перемог, 4 нічиї та жодної поразки. Друге місце посів В. Неведничий (Румунія), третє — І. Морович (Чилі).
Загалом у цій віковій категорії взяли участь 138 шахістів з 44 країн, у тому числі 7 представників України. Ще троє українських шахістів змагались у турнірі 65+.
Нагадаємо, що раніше українець виграв звання чемпіона світу з шахів віком до 20 юніорів.